По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки от осложнений из-за ковида умерли два пациента. Еще 29 человек заболели. За время пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 91 002 случая болезни: 88 240 человек выздоровели, 2 373 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 214 новых случаев коронавируса и 1 летальный случай. Всего группировка «ДНР» подтверждает 45 161 заболевшего: выписаны — 38 850 человек, а умерли — 3 416.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 21 новый случай COVID-19. Всего — 26 803случаев болезни: выздоровели — 2 563, умерли — 260.



В отдельных районах Луганской области выявили 79 случаев инфицирования, 4 человека умерли от осложнений. Группировка «ЛНР» признает 5 677 случаев коронавируса: 4 714 человек выздоровели, 512 — умерли.



Политика



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники «нормандской четверки» выступают за проведение саммита, однако понимания по возможным срокам такой встречи еще нет.



Песков заверил, что никто в РФ на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о намерении вступить в партию «Единая Россия». Кроме этого, в оккупированном Донецке начался сбор заявлений от местных жителей с российскими паспортами в поддержку партии «Единая Россия». Это первый шаг для вступления в ряды этой российской политсилы. В МИД Украины сочли такие действия российской «партии власти» «шагом политического отчаяния», связанного с падением рейтингов. Там отметили, что это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в РФ.



Боевые действия



С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в результате обстрелов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 получили ранения.



Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом на Донбассе, составляет 42 500–44 500, согласно подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



Подписывайтесь на рассылку: