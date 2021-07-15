«Шаг политического отчаяния». В МИД Украины отреагировали на агитацию «Единой России» в ОРДЛО

В министерстве иностранных дел Украины рассматривают агитационную деятельность российских политических партий в отдельных районах Донецкой и Луганской областях как подрыв мирного урегулирования конфликта.



Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олег Николенко на запрос «Новостей Донбасса».



Накануне в Луганске представители партии «Единая Россия» приняли участие «Форуме граждан России». Сегодня похожий агитационный форум проходит в Донецке.



«Они агитируют украинцев с навязанными российскими паспортами голосовать на выборах в Государственную думу РФ. Очевидно, что падение рейтингов российской провластной силы на фоне тяжелой эпидемической ситуации в России пытаются компенсировать за счет жителей украинских оккупированных территорий. Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" "Единой России" будет фактически невозможно», — сказал Николенко.



Спикер МИД подчеркнул, что это поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса.

«Рассматриваем агитационную деятельность российских депутатов в оккупированном Луганске и продолжающуюся незаконную паспортизацию как целенаправленную политику на подрыв мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, очередной демонстративный пример ухода России от своих обязательств в рамках Минских договоренностей и итогов Парижского саммита лидеров Нормандской четверки», — отметил Николенко.



Он добавил, что МИД в очередной раз призывает украинских граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах.