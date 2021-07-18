В Украину доставили более 2 миллионов доз вакцины от коронавируса Moderna

В Украину доставили вакцину Moderna. Фото: пресс-служба ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН доставил в Украину 2 миллиона 40 доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. Эта партия мРНК-вакцины предоставлена правительством США через глобальную инициативу COVAX, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.



В Минздраве Украины планируют направить вакцины с этой поставки для прививок организованных коллективов и профессиональных групп, которые проводят мобильные бригады.



«Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Вакцину доставили в рамках инициативы COVAX. Фото: пресс-служба ЮНИСЕФ

Представитель Всемирной организации здрвоохранения и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что через COVAX за последние месяцы в Украину было доставлено более 2 миллионов доз вакцин, и сегодняшняя доставка препарата Moderna удвоит доступные вакцины. Он отметил, что эта вакцина широко используется в США и других странах.



«В середине июля более 1,4 миллиона украинцев получили две дозы вакцины, и мы призываем жителей Украины воспользоваться возможностью сделать прививку», – добавил Ярно Хабихт.