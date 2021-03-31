Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы пока не обсуждает внедрение «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, так как не выполнены компоненты безопасности на Донбассе. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил советник главы Офиса президента и украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.



Он напомнил, что «формула Штайнмайера» учитывается в законе о порядке местного самоуправления в ОРДЛО, в пункте 10: «Она там "зашита" еще при предыдущем президенте, который нам оставил это политическое наследие».



Арестович отметил, что на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подтвердил приверженность этому закону.



«Этот 10-й пункт предполагает, что сперва выполняются пункты о демилитаризации и прекращении огня и только потом — про особенности местного самоуправления в ОРДЛО, которые должны учитываться с особенностями местного самоуправления во всех регионах Украины, то есть децентрализация», — прокомментировал он.



«Формула Штайнмайера, скажем так, является отдаленной перспективой. До этого надо еще дойти. Сейчас мы застряли на прекращении огня и демилитаризации», — подытожил Арестович.

Формула Штайнмайера предусматривает введение «особого статуса» Донбасса в украинское законодательство. Осенью 2019 года Украина в Трехсторонней контактной группе согласовала формулу Штайнмайера.