Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Не явились свидетели и прокурор: Суд по делу Нели Штепы продолжит заседать 29 июля

21 июля 2021, 13:16

Не явились свидетели и прокурор: Суд по делу Нели Штепы продолжит заседать 29 июля

Заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которое было назначено на среду, не состоялось. На суд не явились свидетели и прокурор, передает «Интерфакс-Украина».

«Суд на месте определил: отложить рассмотрение уголовного производства на 29 июля», – сказала судья Елена Глибко.

На заседании 21 июля суд планировал допросить двух свидетелей обвинения.

Дело в отношении экс-мэра Славянска, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Читайте также:

Суд продолжит рассматривать дело Нели Штепы 21 июля

Еще по теме

Люди
Неля Штепа
Места
Славянск
Прочее
Суд

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:19
«ДНР»: 226 заболевших и 18 смертей от коронавируса за сутки
09:17
«ЛНР»: 95 заболевших и 4 смерти от СOVID-19 за сутки
22:42
«ДНР» и Россия обвинили друг друга в очередях на границе
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 июля
20:51
«ДНР»: В Донецке начались сбои в работе электротранспорта, не хватает водителей
19:56
В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
12:31
«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей
11:11
В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
все новости
15:14
На Донбассе подорвался украинский военный
15:07
Кабмин выделил единоразовую помощь семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО
14:59
У Зеленского и Байдена отреагировали на статью Politico о просьбе США не критиковать соглашение по «Северному потоку-2»
14:46
На Луганщине подтвердили 28 случаев COVID-19 за сутки
14:40
Ипотека под 3%: Сайт Госмолодежьжилья не выдержал нагрузки во время объявления переселенцев-победителей
14:31
На Донетчине к новой волне пандемии готовят 17 ковидных больниц
14:05
На Авдеевском коксохиме произошел пожар. Работу завода не останавливали
13:42
Кабмин вводит новые правила для выплаты долгов по зарплате шахтерам
13:16
Не явились свидетели и прокурор: Суд по делу Нели Штепы продолжит заседать 29 июля
13:07
На Луганщине открыты еще два центра массовой вакцинации
12:58
Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за сбор секретных данных для ФСБ
12:35
В Украине начался пятый этап вакцинации от COVID-19. Как получить прививку
12:19
«ДНР»: 226 заболевших и 18 смертей от коронавируса за сутки
11:19
Украина нарастила темпы вакцинации от ковида в июле
10:32
В украинской делегации предупредили, что участие жителей ОРДЛО в российском голосовании нарушает «Минск»
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция