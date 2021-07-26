В Луганской области число заболевших коронавирусом выросло до 27 тысяч

За минувшие сутки, 25 июля, в Луганской области лабораторно подтверждены два новых случая коронавируса — в Северодонецке. Об этом сообщили в пресс-службе обгосадминистрации.



Таким образом, число подтвержденных случаев ковида на подконтрольной части области выросло до 27 000. Выздоровели — 25 708, лечатся — 325, умерли 967 человек.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболело 1 114 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1 092.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 14,6 (при пороговом 60).

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 июля в Украине 2 248 663 подтвержденных случая COVID-19, из них 52 849 летальных, 2 184 365 человек выздоровели.