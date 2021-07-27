«ДНР»: Более 280 новых случаев ковида и две смерти

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 283 случая коронавируса. Двое пациентов скончались. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 46 950 случаев заболевания. С полным выздоровлением из медицинских учреждений выписали 39 887 пациентов. От болезни скончались 3 530 заболевших.



За сутки выявлено 144 случая пневмоний, на 30 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 112. Всего на лечении 1511 пациентов с пневмониями, из них 680 на кислородной поддержке (+47 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 57 заразившихся коронавирусной болезнью. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 389 людей с диагнозом COVID-19. Из них 88 520 человек выздоровели, а 2 388 умерли.