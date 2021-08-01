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Донецкий мобильный оператор рассказал, кому присваивают российские номера

01 августа 2021, 10:58

Донецкий мобильный оператор рассказал, кому присваивают российские номера

Переход абонентов мобильной связи «Феникс» в отдельных районах Донецкой области на номера с российским кодом +7 проходит тестирование, и пока их присваивают в случайном порядке. Об этом сообщил директор «ГУП "Республиканский оператор связи "Феникс"» Николай Хардиков в эфире сепаратистского телеканала «Юнион».

Он подтвердил, что переход на код +7 – это не фейк. «Просто сейчас код +7 присвоен абсолютно случайным пользователям, которые чаще всего звонят из Российской Федерации к нам сюда, у которых здесь есть родственники, коллеги, друзья, партнеры... Вот эти выбранные пользователи сейчас звонят своим родственникам без каких-либо ограничений, звонят столько, сколько хотят в рамках своих пакетов услуг (минут)», – пояснил Хардиков.

По его словам, услуга находится в стадии тестирования и пока не идет в продажу. Над проектом работают уже 8 месяцев, уверяет Хардиков. Реализовать это раньше якобы не позволяла имеющаяся инфраструктура, а сейчас закуплено новое оборудование.

Директор оператора связи утверждает, что для обычного абонента с введением кода +7 ничего не изменится, но появится возможность, в частности, упростить регистрацию на российском сайте госуслуг.

«У вас как номер "Феникса" был с кодом +38 071, так он и остается. Введение дополнительного номера позволит в полной мере без ограничений пользоваться мобильной связью с кодом российского оператора. Это и Qiwi-кошельки, и дополнительные какие-то услуги. Это упрощение в плане регистрации на Госуслугах» – заявил Хардиков.

Он добавил, что период тестирования продлится около 1-2 месяцев, а осенью будут введены новые дополнительные услуги.

Ранее жители отдельных районов Донецкой области сообщали в соцсетях, что теперь к их мобильным номерам «Феникс» добавили новые номера, которые доступны в России с кодом +7958. Однако данный переход затронул лишь вызовы с номеров за пределы ОРДО, то есть во время звонка на указанный новый номер происходит прямое соединение с «Фениксом».

Абонентам российских операторов на территории РФ приходят СМС-уведомления о том, что абоненты (их контакты) с номерами «Феникс» теперь доступны по номеру с кодом +7958. При этом сам российский номер, который пишут в СМС, имеет не только другой код, но и полностью отличается от номера «Феникс» конкретного абонента.

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