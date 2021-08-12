Обострение на Донбассе: Боевики 8 раз открывали огонь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один мирный житель и ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Позиции ОС обстреливали у поселков Новомихайловка и Новоселовка Вторая. Боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.



В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию этого поселка и населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое. Кроме того, Новомихайловка осталась без водоснабжения.



В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года и повреждены частные дома.



НВФ также обстреляли украинских военных возле поселков Луганское, Мироновский, Пески, с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения, состояние его здоровья – удовлетворительное.



Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.



По состоянию на 7:00 утра 12 августа, на Донбассе сохранялась тишина.



Группировка «ДНР» заявила об обстреле своих позиций 11 августа в районе Ясиноватой, Луганского, Ленинского.



В группировке «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки были обстреляны их позиции возле поселка Нижнее Лозовое.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 050 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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