Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обострение на Донбассе: Боевики 8 раз открывали огонь

12 августа 2021, 08:30

Обострение на Донбассе: Боевики 8 раз открывали огонь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один мирный житель и ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Позиции ОС обстреливали у поселков Новомихайловка и Новоселовка Вторая. Боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию этого поселка и населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое. Кроме того, Новомихайловка осталась без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года и повреждены частные дома.

НВФ также обстреляли украинских военных возле поселков Луганское, Мироновский, Пески, с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 12 августа, на Донбассе сохранялась тишина.

Группировка «ДНР» заявила об обстреле своих позиций 11 августа в районе Ясиноватой, Луганского, Ленинского.

В группировке «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки были обстреляны их позиции возле поселка Нижнее Лозовое.

Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 050 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также:

Боевики из артиллерии обстреляли село на Донетчине

Еще по теме

Прочее
обстрелы НВФ ситуация на фронте
Организации
Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа
19:22
«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе
18:20
В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида
17:27
В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
10:29
«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России
09:14
«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших
22:04
Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса
15:36
«ДНР» сообщила о 400 новых случаях ковида и 31 смерти
14:15
Cтолкновение двух автобусов в Донецке: пострадали 16 человек
10:40
«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:05
В Донецке микроавтобус столкнулся со «скорой»: пациент и фельдшер погибли
08:34
«ЛНР» заявила о ранении женщины от обстрела
22:34
ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5
20:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 августа
все новости
08:59
На Донетчине – 75 заболевших коронавирусом за сутки, умер один человек
08:57
В Украине сделали более 7 миллионов прививок от ковида
08:30
Обострение на Донбассе: Боевики 8 раз открывали огонь
08:17
Почти 1250 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа
22:25
Миссия ОБСЕ фиксирует продление траншей по обе стороны фронта
21:32
Арестович: Резников может заменять Кравчука в ТКГ до конца года
20:24
СМИ: Ахметов продает шахты в Ростовской области
19:40
Жителям ОРЛО доставили более 114 тонн гуманитарной помощи ООН
19:34
Долги Донецкой ЖД: Банк Ахметова выиграл суд у «Укрзализныци» на 58 млн гривен
19:22
«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе
18:51
Обстреливали военных и гражданских: Боевики пять раз нарушили «режим тишины»
18:25
Россия идет на обмен пленными в двух случаях – участница ТКГ
18:20
В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида
17:29
Греция передаст Украине дополнительную партию вакцины AstraZeneca
все новости
ВИДЕО
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция