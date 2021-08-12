На Донетчине – 75 заболевших коронавирусом за сутки, умер один человек

В среду, 11 августа, в Донецкой области подтвердили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений болезни умер один житель области.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины у 92 267 человек диагностировали ковид. Из них 89 068 пациентов выздоровели, а 2 417 – умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 3 462 человека, вторую дозу – 2 698 человек.

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