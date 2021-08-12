В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из России

Российский «гуманитарный конвой» прибыл сегодня в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Об этом сообщают «МЧС» группировок «ДНР» и «ЛНР».



Подчеркивается, что в Донецк грузовики доставили 36 тонн груза, в том числе медицинское оборудование, лекарственные препараты.



В Луганске отчитались о получении 33 тонн медикаментов и медицинского оборудования.



«Пришел плановый гуманитарный конвой, в котором к нам зашли вакцинные препараты для вакцинации детей согласно календарю прививок. Помимо этого, зашли препараты для оказания медицинской помощи онкологическим больным, онкогематология», — заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.



За время конфликта на Донбассе это 102-й «гумконвой» из России.



В предыдущий раз российский «гуманитарный конвой» приезжал в Донецк и Луганск еще 17 декабря 2020 года.



Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», указывая на нарушение международных норм и национального законодательства. Украинские пограничники не имеют возможности полноценно осмотреть содержимое грузов. Кроме того, грузовики проезжают через неподконтрольные пункты пропуска на границе.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. При этом ситуация в зоне конфликта ухудшилась из-за пандемии коронавируса.



Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск регулярно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организации следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.