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«С больной головы на здоровую». МИД Украины — об «обеспокоенности» Москвы ситуацией на Донбассе

12 августа 2021, 16:45

«С больной головы на здоровую». МИД Украины — об «обеспокоенности» Москвы ситуацией на Донбассе

Россия «отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую» за конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, которое поступило «Новостям Донбасса».

Так он прокомментировал заявление МИД РФ, в котором российская сторона выразила «обеспокоенность деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны».

«Российская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями. РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнения решений лидеров Нормандского формата», — заявил Николенко.

По его словам, жители временно оккупированных украинских территорий нуждаются в «альтернативе разрушительной политике "русского мира"».

«В Москве должны наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно. Вместе с партнерами Украина продолжит работать над нейтрализацией совместных угроз безопасности, улучшения благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения, возвращение в активную повестку дня крымской проблематики», — подчеркнул спикер МИД.

По его словам, Украина и ее партнеры и в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

«Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России», — резюмировал Николенко.

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