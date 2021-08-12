Москва получила от Киева очередную ноту протеста из-за «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины отправило Москве очередную ноту протеста в связи с отправкой из России гуманитарных конвоев в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



«12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что груз провезли через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».



«Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред.) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины», – подчеркивают украинские дипломаты.