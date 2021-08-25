Кучма: Если бы Украина не отстаивала Донбасс, ее бы не стало

Крымский полуостров оккупирован, потому что в 2014 году Украина не стала его защищать, считает второй президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма.



«Касательно причин – они… диаметрально противоположны. Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – сказал Кучма в интервью «Украинской правде».



По его словам, если бы Украина также не защищала территории на Донбассе, то «не было бы войны», но «и Украины никакой не было».



«…Была бы одна большая Малороссия», – считает он.

Кучма убежден, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован.



«Аннексия - это же якобы навсегда... А вот оккупация – это временно, и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться», – подытожил второй президент.