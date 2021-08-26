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В декларации экс-начальника управления Госаудитслужбы на Луганщине нашли разницу в 37 млн грн

26 августа 2021, 15:30

В декларации экс-начальника управления Госаудитслужбы на Луганщине нашли разницу в 37 млн грн

По результатам полной проверки декларации бывшего начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонида Березинского выявлены признаки незаконного обогащения. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн гривен. Об этом сообщает НАЗК.

Чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 млн ​​гривен. Накопления жены ни в одной из деклараций указаны не были.

Во время проверки НАЗК обнаружил, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сохранения семьи в почти 7 раз — 1,6 млн долларов (около 45 млн гривен на момент заключения договора).

Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

При этом в ходе проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 млн долларов. В заявлении утверждается, что этот заем был предварительно обсуждена и соответствует их общим интересам.

Также в объяснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Госреестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.

Материалы по результатам проверки переданы в Офис Генерального прокурора.

Еще по состоянию на 6 августа 2021 годв Березинский занимал должность начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы Луганщины, о чем следует из выводов НАЗК по результатам проверки.

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