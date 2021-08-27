Спецпредставитель ОБСЕ рассказал о ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения

Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе остается стабильной, но тревожной. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен после заседания ТКГ 26 августа.



«Сегодняшнее обсуждение в рабочей группе по безопасности касалось способов уменьшения напряженности, однако работа над этим важным вопросом требует продолжения. Улучшение ситуации в области безопасности является основой для достижения результатов в других областях, в частности в гуманитарной и экономической сферах», — написал Киннунен.



По его словам, в работе экономической и политической были продвижения. В частности, стороны провели формальные консультации по разработке «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений, а также по вопросам окружающей среды, включая предотвращение экологических рисков из-за затопления шахт. В то же время продвижений в работе гуманитарной подгруппы не было.



«Обсуждения в Гуманитарной рабочей группе зашли в тупик из-за разногласий по поводу назначения нового эксперта. Как следствие, участники группы не смогли работать над такими важными вопросами, как взаимный обмен удерживаемыми и свободное пересечение линии соприкосновения. Я призываю всех участников проявить ответственность и попытаться как можно скорее найти выход их этой ситуации», — отметил Киннунен.



Как заявили в украинской делегации, работа политической подгруппы была разблокирована после того, как видеоконференцию покинула осужденная в Украине за терроризм Майя Пирогова.



«К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "экспертку" с неопределенным статусом в качестве консультанта в гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий», — подчеркнули в украинской делегации в ТКГ.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен также заявил, что участники переговоров в Трехсторонней контактной группе согласны вернуться к очному формату переговоров.