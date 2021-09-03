«ЛНР» будет регулярно проверять «силы гражданской защиты» следом за «ДНР»

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории будут регулярно проходить «проверки эффективности совместных действий органов управления и сил гражданской защиты». Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



«С целью поддержания сил и средств гражданской защиты в готовности к выполнению задач по разрешению кризисных ситуаций, а также повышения навыков личного состава министерств и ведомств в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мною принято решение о проведении регулярных проверок сил гражданской обороны с отработкой учебных задач и вводных», — говорится в заявлении Пасечника.



Он добавил, что «проверки будут проводиться под руководством глав министерств и ведомств по отдельным планам».



Днем ранее аналогичное заявление о введении регулярных проверок сделал глава «ДНР» Денис Пушилин.

«ДНР» и «ЛНР» время от времени проводят проверки «сил и средств», к которым, в частности, привлекают незаконные вооруженные формирования, резервистов, спасателей. Зачастую такие проверки сопровождаются досмотром местных жителей и их транспорта.



Предыдущую такую проверку «сил и средств гражданской обороны» «ДНР» и «ЛНР» совместно провели с 23 по 27 августа.