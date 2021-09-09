Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе ранен украинский военный, состояние тяжелое

09 сентября 2021, 10:30

На Донбассе ранен украинский военный, состояние тяжелое

Сегодня утром незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как уточняется, боевики открыли огонь по позициям в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое», — сообщили в штабе.

Читайте также:

Штаб: на Донбассе за сутки зафиксировано 11 обстрелов, два солдата ВСУ ранены

Еще по теме

Прочее
Ранение Обстрел режим тишины ситуация на фронте
Организации
Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:57
«ЛНР» сократит пропуск грузовиков через «границу» с Россией на дни выборов в Госдуму РФ
11:22
Шахта Засядько снова подверглась обстрелу — группировка «ДНР»
11:12
«ДНР»: На ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:47
«ЛНР» сообщила о 133 заболевших коронавирусом и 14 умерших за сутки
21:57
«ДНР»: Из-за обстрела обесточен вентилятор шахты Засядько, эвакуируют горняков
21:02
«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября
16:15
В партии Путина признали, что Донецк — не Россия
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
11:45
На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»
10:24
В центре Донецка заменили огромный баннер «Наш выбор — Россия»
09:21
«ЛНР»: 285 заболевших и 13 умерших от COVID-19
22:42
Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ
20:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября
все новости
12:40
Прокуратура Донетчины сообщила о подозрении двум мариупольским криминальным авторитетам
12:36
СБУ: В ОРДЛО ускорили незаконную выдачу паспортов РФ для обеспечения результата на выборах «Единой России»
11:57
«ЛНР» сократит пропуск грузовиков через «границу» с Россией на дни выборов в Госдуму РФ
11:45
Советники лидеров нормандского формата провели встречу — глава МИД
11:22
Шахта Засядько снова подверглась обстрелу — группировка «ДНР»
11:12
«ДНР»: На ДМЗ в Донецке произошел пожар
11:00
В Донецкой области восстановят более 400 домов, разрушенных из-за обстрелов
10:48
Из-за обстрелов на Донетчине «Укрзализныця» ограничила движение отдельных пригородных поездов
10:30
На Донбассе ранен украинский военный, состояние тяжелое
10:18
СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала свыше полутора тысяч нарушений режима тишины за сутки
09:47
«ЛНР» сообщила о 133 заболевших коронавирусом и 14 умерших за сутки
09:40
На Донетчине зафиксировали 167 новых больных COVID-19
09:26
Резников: Неважно, сколько тысяч паспортов РФ на Донбассе, если Россия решится на открытое вторжение
08:45
Собирала грибы: Миссия ОБСЕ подтвердила подрыв на мине жительницы Горловки
08:16
В Украине за сутки подтвердили 3 663 новых случая коронавируса
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция