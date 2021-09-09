На Донбассе ранен украинский военный, состояние тяжелое

Сегодня утром незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Как уточняется, боевики открыли огонь по позициям в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».



«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое», — сообщили в штабе.