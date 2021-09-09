Штаб: на Донбассе за сутки зафиксировано 11 обстрелов, два солдата ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 8 сентября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщвает пресс-служба штаба ООС.



В штабе отмечают, в направлении Опытно и Авдеевки незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов 120-го калибра позиции украинских военных. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Также НВФ совершили прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки. У Золотого-4 боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине штаб зафиксировал пролеты трех беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



«В результате огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести», — отметили в сводке.



С начала текущих суток пророссийские боевики соблюдают режим тишины, добавили в пресс-центре штаба. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Группировка «ДНР» вечером 8 сентября сообщила о ранении двух мирных жителей в Киевском районе Донецка вследствие обстрела. Также был обесточен вентилятор шахты им. Засядько.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.