Из-за обстрелов на Донетчине «Укрзализныця» ограничила движение отдельных пригородных поездов

«Укрзализныця» ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрелов вблизи станции Скотоватая в Ясиноватском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытия», — говорится в сообщении.



В «Укрзализныце» уточнили, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и №6003 / 6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.