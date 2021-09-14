На погашение долгов по зарплате шахтерам перечислят 261 млн грн — Волынец

На погашение зарплатного долга перед шахтерами правительство направит 261 млн грн. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



Он отметил, что при этом задолженность перед горняками остается большой и составляет 1,5 млрд грн.



Волынец сообщил, что на этой неделе в Верховной Раде планируют зарегистрировать проект закона об изменениях в госбюджет, которым предусматривается выделение 2,5 млрд грн для расчетов с шахтерами до конца года.



«Параллельно требуем заложить достаточный объем средств на зарплаты, оборудование, средства индивидуальной защиты для государственных угледобывающих предприятий в бюджет на 2022 год», — добавил глава НПГУ.

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