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Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосуют на выборах в Госдуму России

15 сентября 2021, 10:46

Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосуют на выборах в Госдуму России

Группировкам «Л-ДНР» Кремль поставил задачу, чтобы на выборах в Госдуму РФ проголосовало 75% от количества получивших российские паспорта в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в блоге на Lb.ua.

По подсчетам аналитиков организации, это количество составляет примерно 450-500 тысяч человек. Остальные 25% — это несовершеннолетние, трудовые мигранты, недееспособные, отказавшиеся голосовать и т.д. Часть людей должна проголосовать онлайн через систему дистанционного электронного голосования, а другая — оффлайн, на участках в Ростовской области.

Лисянский отмечает, что зарегистрироваться для дистанционного электронного голосования можно было до 13 сентября, то есть ЦИК РФ заранее знает количество жителей ОРДЛО, зарегистрировавшихся для голосования онлайн.

По информации правозащитников из источников в так называемых «информационных центрах», созданных под выборы группировками «Л-ДНР», на 3 сентября количество «избирателей» из ОРДЛО составляло 112,3 тысячи человек, до 13 сентября цифра могла вырасти до 150 тысяч, но не более.

«То есть НВФ "ЛНР" и "ДНР" для выполнения задач Кремля необходимо организовать вывоз "избирателей" в 300 тысяч человек, учитывая состояние автомобильных дорог и среднюю пропускную способность КПП на границе ОРДЛО и РФ, то это задача практически невыполнимая. По оценке перевозчиков из ОРДЛО, за три дня возможно перевезти 140-170 тысяч человек при условии быстрого прохода пограничных процедур на границе. Именно с этой целью НВФ "ЛНР" и "ДНР" ограничивают работу КПП на границе с РФ для тех, кто не является гражданином РФ», — пояснил Лисянский.

Правозащитник подытоживает, что по предварительным подсчетам, число «избирателей» из ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ составит около 250-320 тысяч человек, это менее 50% от количества выданных паспортов РФ в ОРДЛО.

«Это при том, что НВФ "ЛНР" и "ДНР" фактически применили весь арсенал "административного ресурса". Повторюсь, что политтехнологам из Кремля, которые работают в ОРДЛО, поставили задачу в 75% или минимум 450 тысяч», — добавил Лисянский.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».

Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

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