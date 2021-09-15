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В Европарламенте призвали не признавать результаты выборов в российскую Госдуму

15 сентября 2021, 16:54

В Европарламенте призвали не признавать результаты выборов в российскую Госдуму

В Европарламенте представили проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией. Авторы документа призывают не признавать результаты выборов в Государственную думу России, передает «Укринформ».

Евродепутат Андрюс Кубилюс, который представил доклад, заявил, что Европейский Союз и евроинституты должны иметь мужество и консолидированную позицию, чтобы не признавать легитимными результаты выборов в Государственную думу России на этой неделе, поскольку эти результаты «были украдены кремлевским режимом еще до начала голосования».

«В течение этих выходных состоятся выборы в Государственную думу России, так называемые выборы. Лукашенко в прошлом году украл результаты выборов после выборов. Путин пытается украсть их даже еще до выборов. Более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах. Навальный — в тюрьме, ни одному наблюдателю от ОБСЕ не разрешено приехать. Наш доклад рекомендует не признавать эти парламентские выборы и сам парламент России легитимными, если выборы будут признаны мошенническими, состоявшимися с нарушениями демократических принципов и международного права», — сказал Кубилюс.

Он подчеркнул, что в этом контексте следующая неделя станет экзаменом для всех европейских институтов, которые не должны бояться говорить о том, что российские выборы были изначально организованы с нарушением демократических принципов и международного законодательства, поскольку уже сейчас есть очень много признаков, что именно так это и происходит.

«ЕС может сделать многое, чтобы помочь россиянам в трансформации их страны. ЕС должен осознать и принять свою исключительную важную роль и ответственность в такой трансформации. Это будет экзаменом нашего единства. Наш доклад получил поддержку всех политических групп, и это должно быть очень серьезным сигналом для Кремля», — добавил евродепутат.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».

Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.

Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

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