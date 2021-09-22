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В СНБО запустили систему мониторинга ситуации в Украине

22 сентября 2021, 10:44

В СНБО запустили систему мониторинга ситуации в Украине

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработана и введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система главного ситуационного центра страны «СОТА», которая полностью готова к работе.

Как сообщает пресс-служба СНБО, «СОТА» — это инструмент анализа и управления рисками в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

Там добавили, что система работает с Big Data (большими данными), «обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более 20 направлениям с целью эффективной координации деятельности государственных органов».

Среди этих направлений СНБО указывает, в частности, социальную, внутри- и внешнеполитическую безопасность, события в зоне проведения Операции объединенных сил, распространения заболеваемости коронавирусом в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность громад, недропользования, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.

Отмечается, что информация, которая собирается из внешних источников и обрабатывается в системе, синхронизирована с геопространственными данными.

Как пояснили в СНБО, «СОТА» является сложной многослойной информационно-аналитической системой высокого уровня защиты информации, имеет гибкую, открытую архитектуру, что позволяет создавать новые функциональные модули в соответствии с задачами, которые возникают при реализации государственной политики в сфере национальной безопасности.

Система имеет три контура обработки информации: общедоступный для служебного пользования и тайный. Безопасность обработки данных в системе «СОТА» подтверждена Аттестатом соответствия на комплексную систему защиты информации, выданным по результатам государственной экспертизы.

Программные аналитические модули в системе позволяют обеспечить объективный контент-анализ данных и синхронизацию данных из различных источников, подчеркнули в ведомстве.

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