Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет

Президент Владимир Зеленский в связи с принятием закона о деолигархизации заявил, что в Украине больше не будет олигархов. Заявление опубликовано на его Facebook-странице.



Президент отметил, что согласно Конституции, власть в Украине разделена на законодательную, исполнительную и судебную, но фактически «в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти — группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи».



Зеленский подчеркивает, что благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.



«Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — заключил глава государства.

На заседании 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ официально называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».