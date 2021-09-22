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У Зеленского связали обстрел машины Шефира с курсом власти против олигархов

22 сентября 2021, 12:56

У Зеленского связали обстрел машины Шефира с курсом власти против олигархов

Обстрел автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира у главы государства связывают с борьбой власти против влияния олигархов в стране. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Мы безусловно связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, которые откровенно работают на наших внешних оппонентов», — сказал Подоляк.

Произошедшее он назвал «открытым, преднамеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды».

Подоляк считает, что в стране сейчас произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их «безбедному существованию».

«Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического запугивания», — считает советник главы ОП.

Ответом на такие нападения на представителей власти, по его словам, «будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения».

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, комментируя покушение на Шефира, подчеркнул, что «курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют».

Также Никифоров сообщил, что публичная реакция Зеленского на событие скоро будет.

Утром 22 сентября под Киевом возле села Лесники обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

Полиция начала спецоперацию по задержанию злоумышленников. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — покушение на убийство двух и более лиц (статья 115 Уголовного кодекса).

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