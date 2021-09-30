Обещал «решить вопрос» по земле: В Мариуполе руководитель госпредприятия попался на взятке

В Мариуполе при получении взятки задержали руководителя госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что 42-летний руководитель госпредприятия требовал от жителя Мариуполя взятку в размере 7 тыс долларов. За эти деньги он обещал повлиять на председателя одного из поселковых советов Мариупольского района для решения вопроса передачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 10 га.



Во время получения части взятки в сумме 3,5 тыс долларов чиновник был разоблачен.



Мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.