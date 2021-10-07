«ЛНР» предупредила о перебоях со связью с 8 по 10 октября

В отдельных районах Луганской области возможны перебои со связью в период масштабного отключения электроэнергии. Об этом заявило «министерство связи и массовых коммуникаций» группировки «ЛНР».



«8-10 октября 2021 года в период планового отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ "Шахты-Победа" возможны перебои со связью», – говорится в сообщении.

В ОРЛО готовится масштабное отключение электроэнергии с 8 по 10 октября из-за ремонта высоковольтной линии, которая является основным источником электропитания ОРЛО.



Группировка «ЛНР» предупредила об изменениях в работе «таможни» на период с 8 по 10 октября, когда в отдельных районах Луганской области отключат электроэнергию.