На Луганщине впервые пройдет военный парад

В Луганской области впервые состоится военный парад. Он пройдет 14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



В субботу, 9 октября, в Северодонецке состоится репетиция парада, планируется прохождение колонн техники и военных.



В ОГА предупредили, что в связи с проведением репетиции парада 9 октября с 07:00 до 12:00 будет временно перекрыто автомобильное движение по проспекту Гвардейский.

С 14 по 17 октября в связи с празднованием 14 октября Дня защитников и защитниц Украины будет четыре выходных подряд. При этом рабочий день 15 октября переносится на субботу 23 октября.