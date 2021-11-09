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«ДНР» сообщила о следующей поставке вакцин от коронавируса

09 ноября 2021, 14:28

«ДНР» сообщила о следующей поставке вакцин от коронавируса

В отдельных районах Донецкой области ожидают следующую поставку вакцин против коронавируса во второй половине ноября. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

Как отмечается, вакцину распределят в учреждения, на базе которых организованы прививочные пункты по иммунизации от COVID-19.

«В составе очередной партии ожидается двухкомпонентная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" торговой марки "Спутник V" для профилактики COVID-19 и вакцина "Спутник Лайт" для ревакцинации и поддержания поствакцинального иммунитета», — уточнили в «минздраве».

Количество доз вакцин новой поставки не сообщается.

Ранее «минздрав ДНР» сообщал, что следующая поставка вакцин от коронавируса в ОРДО ожидается в ноябре. Дата поступления вакцин неизвестна, отмечалось, что их доставит очередной «гумконвой» из Российской Федерации.

Вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с 1 февраля 2021 года. Далее 28 июля «ДНР» получила 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».

9 августа 2021 года на подконтрольную «ДНР» территорию была доставлена партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 90 000 доз.

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