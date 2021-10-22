«ДНР» может ввести обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий людей.



«Вакцинация — я не вижу ничего другого. На определенные отрасли, направления, по категориям надо вводить обязательную вакцинацию», — сказал Пушилин во время посещения реанимации в хирургическом отделении Центральной городской клинической больницы № 1 Донецка, которую перепрофилировали под ковидную базу.

По данным «Минздрава ДНР», с начала 2021 года было вакцинировано около 200 тысяч местных жителей. Прививки делают российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Light».



При этом поставки вакцины из РФ нерегулярны. По данным «Новостей Донбасса» сейчас в прививочных пунктах не хватает вакцины для всех желающих.



В «ДНР» заявили, что новая партия вакцины будет доставлена из России в ноябре.



Украина не признает вакцины «Спутник V» и «Спутник Light», объясняя это тем, что российский препарат до сих пор не одобрила Всемирная организация здравоохранения.