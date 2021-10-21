«ДНР» анонсировала поставку вакцин от коронавируса в ноябре

Следующая поставка вакцин от коронавируса в отдельные районы Донецкой области ожидается в ноябре. Об этом сообщило «министерство здравоохранения ДНР».



«В ноябре 2021 года ожидается очередная поставка вакцины от COVID-19: двухкомпонентная "Гам-КОВИД-ВАК" торговой марки "Спутник V" и однокомпонентная "Спутник Лайт"», — говорится в сообщении.



Дата поступления вакцин пока неизвестна, отмечается, что их доставит очередной «гумконвой» из Российской Федерации.



В целом, по данным «минздрава», в ОРДО с начала 2021 года вакцинировано от COVID-19 около 200 тысяч человек.



В «ведомстве» предупредили, что «в связи с интенсивными темпами вакцинации населения и ростом числа граждан, желающих вакцинироваться, объем имеющейся вакцины в прививочных пунктах сокращается».

Вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с 1 февраля 2021 года. Далее 28 июля «ДНР» получила 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».



9 августа 2021 года на подконтрольную «ДНР» территорию была доставлена партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 90 000 доз.