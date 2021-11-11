Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения

В отдельных районах Донецкой области, контролируемых группировкой «ДНР», возник дефицит угля на предприятиях и для бытового использования населением. Об этом сказал глава «ДНР» Денис Пушилин в ходе «большого интервью» 11 ноября.



Он отметил, что ряд факторов повлиял на то, что баланс добычи и потребления угля стал негативным. Среди причин он перечислил и недостаточное финансирование, и обстрелы, и «вынужденное затопление в прифронтовых районах шахт».



«Вы видели, что происходит на мировых рынках с ценами на уголь, тот запрос, который есть, значительно превышает и наши возможности в том числе. Но даже с учетом того планомерного роста, который у нас наблюдался несмотря ни на что, — у нас открыто 28 лав с конца 2018 года, — но этого недостаточно. Наблюдались проблемы с оплатой. Этого планомерного роста не хватило для такого резкого скачка потребности, который сейчас есть на внешних рынках. Что касается внутренних потребностей — сейчас заработали наши крупные предприятия, и нужен уголь», — сказал Пушилин.



«Проблема есть в поставках коксующегося угля предприятиям, его тоже не хватает. Из-за резкого скачка получился пробел. По коксующимся маркам угля нам придется даже завозить извне», — пояснил глава «ДНР».



Что касается обеспечения бытовых нужд населения, по словам Пушилина, сейчас решают — выдавать ли людям бытовой уголь, но есть жалобы на его качество, или заменять это денежной компенсацией.



«Но выделять деньги на дорогой уголь с учетом тех цен, которые сейчас на мировом рынке есть, — это тоже неперевариваемая для нашего бюджета ситуация», — отметил Пушилин.



Он добавил, что «проблема решаемая, но сейчас необходимо в кратчайшие сроки закрыть эти потребности с учетом наших добычных мощностей, чтобы наши электростанции были обеспечены углем, чтобы бытовой уголь в полной мере был доставлен».