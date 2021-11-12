Париж и Москва поговорили о конфликте на Донбассе: министры остались при своем мнении

Во время встречи министров иностранных дел и обороны России и Франции обсуждали ситуацию в Украине. Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации на Донбассе из-за агрессии со стороны РФ.



Как пишет пресс-служба министерства вооруженных сил Франции, министры «четко предупредили о серьезных последствиях дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины».



Франция призвала Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы, связанные с Украиной и Беларусью. Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже по итогам международной конференции по Ливии.



В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что европейские партнеры (Франция и Германия) «все больше начинают укрепляться в своей позиции, что именно Россия должна выполнять Минские соглашения». Он добавил, что это «бессмысленно и беспочвенно», потому что «Киев, Донецк и Луганск должны согласовывать целый ряд ключевых вопросов, от которых зависит урегулирование этого внутриукраинского конфликта».