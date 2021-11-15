Россия отказалась быть посредником в передаче Украиной вакцин в ОРДЛО

Россия не готова содействовать Украине в отправке вакцин от коронавируса в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва содействовать отправке Киевом вакцин европейских производителей на Донбасс, Песков подчеркнул, что украинские власти должны сами предложить «руководству Донбасса» направить вакцины в регион.



«Дело в том... чтобы Украина отправила вакцины европейских производителей, они как минимум должны это предложить руководству этих регионов. Как минимум, нужно связаться с представителями Донбасса, чтобы предложить своим же людям столь необходимые вакцины», — приводит ответ Пескова «РИА Новости».



Представитель Кремля также заявил, что «в плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное».



При этом Песков признал, что с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности.



«Вы знаете, что в некоторых регионах России в связи с повышенным спросом, возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится, но это что касается территории РФ. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но несмотря на это Россия будет делать все необходимое», — отметил Песков.

В начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова направить гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс, однако непонятно, с кем решать этот вопрос, так как самостоятельных фигур в ОРДЛО нет.



В качестве альтернативы украинские власти сотрудничают с Международным комитетом Красного Креста, который доставляет помощь в Донецк и Луганск



Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.



Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО в феврале 2021 года. Однако поставки нерегулярны, из-за чего вакцинироваться могут не все желающие.



По состоянию на конец сентября в «ДНР» заявили, что прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек.