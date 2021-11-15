Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия отказалась быть посредником в передаче Украиной вакцин в ОРДЛО

Обновлено
15 ноября 2021, 14:30

Россия отказалась быть посредником в передаче Украиной вакцин в ОРДЛО

Россия не готова содействовать Украине в отправке вакцин от коронавируса в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва содействовать отправке Киевом вакцин европейских производителей на Донбасс, Песков подчеркнул, что украинские власти должны сами предложить «руководству Донбасса» направить вакцины в регион.

«Дело в том... чтобы Украина отправила вакцины европейских производителей, они как минимум должны это предложить руководству этих регионов. Как минимум, нужно связаться с представителями Донбасса, чтобы предложить своим же людям столь необходимые вакцины», — приводит ответ Пескова «РИА Новости».

Представитель Кремля также заявил, что «в плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное».

При этом Песков признал, что с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности.

«Вы знаете, что в некоторых регионах России в связи с повышенным спросом, возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится, но это что касается территории РФ. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но несмотря на это Россия будет делать все необходимое», — отметил Песков.

В начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова направить гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс, однако непонятно, с кем решать этот вопрос, так как самостоятельных фигур в ОРДЛО нет.

В качестве альтернативы украинские власти сотрудничают с Международным комитетом Красного Креста, который доставляет помощь в Донецк и Луганск

Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО в феврале 2021 года. Однако поставки нерегулярны, из-за чего вакцинироваться могут не все желающие.

По состоянию на конец сентября в «ДНР» заявили, что прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
21:54
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
11:01
КПВВ «Еленовка» откроют 15 ноября: как пересечь
09:29
«ЛНР»: 103 человека заболели, 27 умерли от COVID-19
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
12:52
«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей
12:40
В неподконтрольном Моспино пятеро детей едва не погибли из-за угарного газа
10:25
На неподконтрольной Донетчине снова 1,5 тысячи заболевших ковидом за сутки
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
19:02
Умер от ножевых ранений: Денисова сообщила подробности смерти пленного в колонии «ДНР»
18:37
Россия укрепляет ударную военную группировку в ОРДЛО — правозащитники
все новости
14:50
Западная разведка допускает эскалацию между РФ и Украиной уже этой зимой - FT
14:30
Россия отказалась быть посредником в передаче Украиной вакцин в ОРДЛО
14:06
Кулебу пригласили на заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО
13:54
Временным директором ГП «Гарантированный покупатель» стал чиновник, разрешивший в 2014 году поставки из РФ
13:15
Генсек НАТО призвал Россию не допустить эскалации в Украине
12:39
На Луганщине выявили 49 новых случаев коронавируса
12:00
Госдеп: Миграционным кризисом Москва отвлекает внимание от своих войск вблизи границы с Украиной
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
10:36
Внутри НАТО нет консенсуса относительно членства Украины — Столтенберг
10:30
Ковид на Донетчине: 542 заболевших и один умерший за сутки
10:12
Кулеба сегодня обсудит с главами МИД Германии и Франции активизацию работы в Нормандском формате
09:32
Вице-спикер Рады допустил продление закона об «особом статусе» ОРДЛО
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
08:53
Штаб зафиксировал 19 обстрелов украинских позиций за сутки на Донбассе
08:12
Около 11 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
все новости
ВИДЕО
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
12 ноября, 19:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция