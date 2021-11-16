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Украина выступила против признания Россией сертификатов о товарах из ОРДЛО

16 ноября 2021, 11:33

Украина выступила против признания Россией сертификатов о товарах из ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины предъявило России ноту протеста. Причиной стало подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании Россией так называемых «сертификатов о происхождении товаров», которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела страны, нарушение ее законодательства и норм международного права.

Также подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках нормандского формата, подрывает усилия Германии, Франции и Украины по возобновлению продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию, отметили в министерстве.

Как сообщалось, в понедельник, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса.

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