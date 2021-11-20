Боевики не пропускали патрули ОБСЕ и запрещали запуск БПЛА наблюдателей

Незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать доступу Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. О новых фактах говорится в отчете Миссии за 20 ноября.



В частности, наблюдатели сообщают, что когда команда СММ находилась на блокпосте около поселка Озеряновка за 35 км к северо-востоку от Донецка для проведения оценки места обстрела, член вооруженных формирований после разговора со своим командиром сказал наблюдателям не запускать беспилотник над этим районом. Команда Миссии не стала запускать БПЛА.



«На блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии к мосту, сославшись на "отсутствие разрешения от лиц, которым принадлежит фактический контроль"», — отмечают в Миссии.



Кроме того, на блокпосте примерно в 500 м к югу от участка разведения в районе поселка Золотое член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии на север в направлении участка разведения.



Ранее сообщалось, что 19 ноября на блокпосте возле поселка Старомихайловка на окраине оккупированного Донецка боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ, который направлялся, чтобы уточнить информацию о повреждении гражданских объектов в поселке. Наблюдателям также запретили запускать беспилотник с угрозами его сбить.

Читайте также: Глава ОБСЕ сказала Лаврову о необходимости допуска СММ во все районы Донбасса