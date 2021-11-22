Донетчина может выйти из «красной» зоны карантина в ближайшее время

В Донецкой области наметилась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«С учетом показателей прошлой недели можно заключить, что в области наметилась тенденция к снижению и заболеваемости, и загруженности коек. И есть надежда, что в ближайшее время мы сможем покинуть "красную" зону. На сегодняшний день только два показателя не соответствуют нормативным данным — это уровень госпитализации, но он снижается, и уровень заболеваемости. Остальные показатели уже пришли в норму», — отметил Педенко.



Он уточнил, что на сегодня загруженность ковидных коек составляет почти 62%. Всего госпитализированы 2 520 человек, из которых 55 — это дети и 26 — медицинские работники.



По словам представителя облздрава, 2 082 человека нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. В частности, на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 80 человек.