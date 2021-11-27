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«ДНР» лишает пенсии: Правозащитник рассказал, кого и почему

27 ноября 2021, 21:43

«ДНР» лишает пенсии: Правозащитник рассказал, кого и почему

Группировка «ДНР» может лишить своего пенсионного пособия жителей подконтрольных ей территорий по нескольким причинам. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает «Цензор.НЕТ».

По его словам, пенсионеры, долго не снимавшие начисленное «ДНР» пособие, должны подтвердить документально, что они не выезжали на территорию, подконтрольную Киеву. Если же выезжали, — то должны объяснить причину длительного отъезда.

Лисянский объяснил, что местными «чиновниками» также было принято решение, согласно которому если в течение трех месяцев банковские карты, на которые начислялась пенсия «ДНР», не использовались, то деньги аннулируются безвозвратно.

«Помимо этого "пенсионный фонд" НВФ "ДНР" планирует проверять и контролировать льготников по получению пенсии на подконтрольной Украине территории. В случае обнаружения таковых, пенсия "ДНР" также будет аннулирована», — отметил правозащитник. 

Он добавил, что еще одна проблема связана с так называемым «Центральным республиканским банком ДНР» — часто в банкоматах нет денег, а некоторые совсем отключены.

«Предвидя массовое недовольство, по местному ТВ сообщили, что новости о происходящем в "республике" можно почитать либо на "официальных" сайтах НВФ "ДНР", "республиканском" телевидении или соответствующих страницах "государственных органов" в социальных сетях. Представление новостей и информирование населения на других ресурсах в НВФ "ДНР" запрещено», — сказал Лисянский.

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