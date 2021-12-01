В Донецкой области появился новый туристический маршрут в соляной шахте

Туристический маршрут в шахте Соледара

Государственное предприятие «Артемсоль» в Донецкой области открыло второй туристический маршрут под названием «Феерия соли».



Локация расположена на глубине 288 метров, где сейчас пролегают стволы соляных шахт.



«Открытие нового экскурсионного объекта, который представляет оздоровительный и рекреационный потенциал подземных соляных галерей, способствует увеличению туристических потоков в Донетчину… Посетителей ожидают многотонные скульптуры и барельефы, уникальные природные монокристаллы и другие предметы из соли. А также большой соляной зал, в котором с помощью света и звука появляется невероятный визуальный эффект присутствия в морских глубинах», – сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

«Феерия соли» в шахте Соледара

Над созданием соляных обитателей моря работал скульптор-переселенец из Донецка Виктор Жук.