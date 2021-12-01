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Три перелома черепа: Помощнику нардепа сообщили о подозрении из-за избиения депутата в Селидово

01 декабря 2021, 21:21

Три перелома черепа: Помощнику нардепа сообщили о подозрении из-за избиения депутата в Селидово

Помощнику народного депутата сообщили о подозрении по факту избиения местного депутата на сессии Селидовского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 26 ноября 2021 года 32-летний помощник народного депутата, работая на общественных началах, во время проведения очередной сессии, в ходе конфликта ударил депутата Селидовского городского совета кулаком в лицо. В результате этого 38-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и три перелома костей черепа», — говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в умышленном средней тяжести телесном повреждении (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

В прокуратуре добавили, что проводится следствие и назначены соответствующие судебные экспертизы.

В Селидово на сессии горсовета 26 ноября произошла драка, в результате пострадали два местных депутата. На сессию пришел народный депутат от ОПЗЖ Владимир Мороз, возник конфликт из-за голосования за проект решения об отказе продлить городской организации инвалидов срок договора аренды коммунального помещения. Помощник нардепа ударил местного депутата Артура Сукова, у которого диагностировали повреждения черепа. Другой помощник нардепа сломал руку депутату горсовета Татьяне Мухаметвалиевой.

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