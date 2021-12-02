«ДНР» заявила, что полностью перевела учреждения образования на российские стандарты

На российские образовательные стандарты и программы переведены все учебные учреждения на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Он уверяет, что сейчас усилия направят на аккредитацию в России учебных заведений. Сначала «ДНР» планирует аккредитовать вузы, потом учреждения среднего профтехобразования и школы.



«Это большая работа, связанная с тем, что нужно приводить наши учреждения образования к тем параметрам, которые соответствуют российским требованиям и законам. Тогда мы сможем представлять наши учебные организации к российской государственной аккредитации», — заявил Кушаков.



В то же время он не смог сказать, когда этот процесс завершится. По его словам, это будет «в ближайшей перспективе».