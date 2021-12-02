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«ЛНР» немного ослабила карантин и разрешила посещение развлекательных центров

02 декабря 2021, 20:54

«ЛНР» немного ослабила карантин и разрешила посещение развлекательных центров

Группировка «ЛНР» отменила некоторые ограничения, которые действовали в отдельных районах Луганской области из-за распространения коронавируса.  

Как сообщила пресс-служба «правительства ЛНР», «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» сняла запрет на посещение развлекательных центров и детских игровых комнат.

«Возобновить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных для проведения развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных объектов», – говорится в протоколе заседания «комиссии».

Кроме того, сообщается, что будет решено возобновить проведение плановых проверок при условии, что в них участвуют вакцинированные работники.

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