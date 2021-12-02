Генпрокурор активизирует расследование уголовных дел по компаниями и людям из орбиты Ахметова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что активизирует ряд уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты бизнесмена Рината Ахметова. В своей публикации в Facebook, озаглавленной «Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон», генпрокурор не называет имя бизнесмена, однако по контексту понятно, что речь идет о нем.



«Повторюсь и подчеркну — я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и так далее», — написала Венедиктова.



По ее словам, речь идет о более чем 200 делах. «Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен», — подчеркнула генпрокурор.



Венедиктова добавила, что войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов также назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту информации о подготовке госпереворота.



Вечером 1 декабря в Киеве прошла акция протеста «Захисти країну — зупини переворот». К началу митинга собралось около 2 тысяч человек. Протестующие потребовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, перевыборов Верховной Рады и отставки главы государства Владимира Зеленского. Акция завершилась возле Офиса президента.



На Банковой заявили, что госпереворота удалось избежать благодаря тому, что Зеленский обнародовал информцию о его подготовке.