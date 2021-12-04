Министр обороны объяснил спокойную реакцию Украины на скопление российских войск на границе

Украина спокойнее отреагировала на угрожающую военную активность России, чем многие в столицах США и европейских стран, но это не означает разногласий с западными партнерами. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в своей статье для Atlantic Council.



«Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни», — написал Резников.



По его словам, в Украине «стали безразличны к непрекращающемуся потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование».



Министр обороны подчеркивает, что никто в Украине не недооценивает серьезность нынешней ситуации, но украинцы были вынуждены мириться с возможностью серьезной эскалации в течение многих лет.



«Украинцы знают, что мы будем делать, если столкнемся с худшим сценарием полномасштабного российского вторжения. Будем бороться. Мы будем защищать нашу землю. Уже не 2014 год, когда многим украинцам было трудно психологически принять ошеломляющую реальность того, что мы подверглись военному нападению со стороны "братской России". Сегодня украинская армия — одна из сильнейших сухопутных военных сил Европы, насчитывающая более 400 000 ветеранов боевых действий. У нас есть ресурсы и решимость, чтобы противостоять врагу. И Россия это знает», — резюмировал Резников.