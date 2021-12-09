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ТКГ назвала обеспечение прекращения огня на Донбассе приоритетом

09 декабря 2021, 13:04

ТКГ назвала обеспечение прекращения огня на Донбассе приоритетом

Участники Трехсторонней контактной группы согласны в необходимости обеспечения режима прекращения огня на Донбассе. Однако сторонам не удалось достигнуть единого понимания, как обеспечить устойчивую «тишину».

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннунена.

«Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом. Приглашаю участников к дальнейшей конструктивной работе», — говорится в заявлении по итогам встречи ТКГ 8 декабря.

Киннунен отметил, что тему усиления режима прекращения огня, в частности, обсудили в рабочей подгруппе по безопасности, «однако не достигли единого понимания».

Он констатировал, что количество нарушений режима прекращения огня, согласно данным Специальной мониторингововй миссии ОБСЕ, за последние две недели уменьшилось по сравнению с двумя предыдущими неделями. Но, по его словам, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения по-прежнему «вызывает озабоченность ввиду значительной активизации боевых действий».

Миссия продолжает сообщать о наблюдениях за БПЛА, не относящимися к СММ, вдоль линии соприкосновения, а свобода передвижения наблюдателей подвергается еще более существенным ограничениям, особенно в отдельных районах Луганской области Украины, указал Киннунен.

Он добавил, что политическая рабочая подгруппа занималась обсуждением вопросов, связанных с разработкой единого плана действий по имплементации Минских соглашений, гуманитарная подгруппа — обсуждением освобождения удерживаемых лиц и возможности открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в Золотом и Счастье Луганской области, а экономическая — обсуждением проблем водоснабжения, пенсий, мобильной связи и экологии.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе подготовила документ, который предлагает вынести на внеочередное заседание в ближайшее время. Документ касается как обеспечения режима прекращения огня, так и обмена пленными, открытия КПВВ.

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