Зеленский встретился с новым канцлером Германии и президентом Франции. Обсуждали противодействие агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встречи состоялись на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе.



«Обсудил с Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии Российской Федерации в Европе», — сообщил президент в Тwitter.



Что касается встречи с новым лидером Германии, Зеленский отметил, что рад знакомству с Шольцем и ожидает развития сотрудничества.



«Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины», — написал Зеленский.



Глава государства также добавил, что пригласил Олафа Шольца посетить Украину с визитом.