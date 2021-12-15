Зеленский в Брюсселе ожидает «четких сигналов» о недопустимости эскалации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом Восточного партнерства. Зеленский отметил, что Украина ожидает «четких сигналов» о недопустимости эскалации на Донбассе по результатам заседания Евросовета 16 декабря.



«Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом Восточного партнерства. Наша цель — полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации», — написал Зеленский в Twitter.



Офис президента Украины уточнил, что Зеленский во время встречи с Мишелем отметил важность определения стратегических целей Восточного партнерства, в частности, относительно отношений между ЕС и государствами «Ассоциированного трио» (Украина, Молдова, Грузия).



Также президент подчеркнул, что Украина ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС.

«Также он проинформировал Мишеля о развитии ситуации с безопасностью вдоль границ Украины. «Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта», — говорится в сообщении Банковой.

15 декабря, в Брюсселе состоится саммит «Восточного партнерства» с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза. Президент Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в саммите.



Также в рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.