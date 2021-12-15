Без Путина: Зеленский говорил о Донбассе с Макроном и Шольцом

Сегодня в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В ходе переговоров Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате.



Президент подчеркнул, что Украина не поддается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.



«Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ», — заявил Зеленский.



Макрон и Шольц согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений Парижского саммита 9 декабря 2019 года.



Зеленский подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное увольнение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.



В Офисе президента добавили, что лидеры трех стран договорились «приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате».