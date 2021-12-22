Расследователи нашли у бывшего «премьера ДНР» Бородая квартиру в Дубае за полмиллиона евро

Жилой комплекс в Дубае с апартаментами Александра Бородая. Фото: ФБК

Команда российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что бывший «премьер-министр ДНР», депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай является владельцем апартаментов в Дубае, которые не указаны в его декларации. Расследование об этом опубликовано на YouТube-канале Алексея Навального.



За основу расследователи из команды Навального взяли базу данных владельцев недвижимости в Дубае. Согласно этому источнику, Александр Бородай является владельцем 104-метровой квартиры в жилом комплексе Grandeur Residences, который находится на всемирно известном искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмового листа.

Палм-Джумейра. Фото: dubai-life.info

Grandeur Residences. Фото: ФБК

В расследовании говорится, что Бородай приобрел жилье в Дубае в 2015 году, уже на следующий год после того, как ушел с должности «премьер-министра» при группировке «ДНР».



Согласно оценке команды Навального, стоимость дубайских апартаментов Бородая составляет 450 тысяч евро (37,5 миллиона рублей).